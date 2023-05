Keegi meist ei taha arvata, et just tema kallim on see, kes ühel hetkel petma hakkab. Aga faktide vastu ei saa - hiljuti viidi Chicago ülikoolis läbi uuring, mille tulemuste kohaselt petab 22% abielus meestest ja 15% abielus naistest oma kaaslast vähemalt ühe korra abielu jooksul.