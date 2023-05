„Suur armastus esimesest silmapilgust!“ Gwyneth Paltrow avaldas, miks kihlus Brad Pittiga katkes: see oli tol ajal õige, kuid...

Nüüd, taskuhäälingusaates Call Her Daddy paljastas Paltrow, et see oli toona „suur armastus esimesest silmapilgust“. Paltrow ja Pitt kihlusid kaks aastat hiljem, kuid kihlus jõudis kesta vaid kuus kuud. Nüüd paljastas näitlejanna, et tegemist oli tema algatusega, sest tal oli „palju areneda“.