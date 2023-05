Aitame üheskoos! Enneaegsena sündinud Ragnari perekond vajab abi, et pisipoiss lõpuks haiglast koju saaks

Pisike Ragnar sündis tänavu jaanuaris, aga tal oli oma tulekuga sedavõrd kiire, et ta kohtus oma emaga juba kiirabiautos. Paraku oli laps tuharseisus ning sünnijärgselt hindasid arstid tema seisundi üliraskeks. Nüüd aga on Ragnar TÜK Lastekliinikus kosunud ja võiks lõpuks ometi oma koju minna, kuid selleks vajab ta kaasa väikest aparaadiparki.

Ragnar ei oska ise veel neelata ning talle on paigaldatud nii trahheostoom kui ka gastrostoom. Suurema osa vajalikest seadmetest(toitmispumba, ambukoti, aspiraatori ja hapnikuballooni) saab ta koju minnes kaasa lastekliinikust ning nende eest tasub haigla ja Eesti Tervisekassa. Paraku pole tema diagnoosiga lastele ette nähtud pulssoksümeetrit, mis aga lapse raviarsti sõnul on siiski hädavajalik - see annab vanematele kindlustunde ja teadmise, et kui Ragnar peaks ennast halvasti tundma, siis on vaja uuesti haiglasse tulla.