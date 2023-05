„Kui ta kohale ilmus, kandis ta meeste triiksärki kleidina. Oligi kõik. Mäletan, et mõtlesin: kus ta püksid on?“

Eddie: Daisy Jones oli kõige vapustavam naine, keda mu silmad iial näinud olid. Tal olid need suured silmad. Need ülilopsakad huuled. Ja ta oli sama pikk nagu mina. Nägi välja nagu gasell.

Warren: Daisyl polnud ei tagumikku ega tissi. Puusepa unistus, nagu nende kohta öeldakse. Lame nagu laud, kerge hööveldada. Noh, ma ei tea, kas teda oli kerge hööveldada. Arvatavasti mitte. See, kuidas mehed tema peale reageerisid, mängis talle kõik kaardid kätte ja ta teadis seda. Kui Pete teda nägi, oleks tal keel vaat et ripakile vajunud.

Karen: Ta oli nii ilus, et ma kartsin, et jään teda jõllitama. Aga siis mõtlesin: põrgusse, teda on tõenäoliselt kogu ta elu jõllitatud. Arva­tavasti on niisama vaatamine tema jaoks ka jõllitamine.