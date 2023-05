„Tundsin, et ta on kõikjal meie vahel ja hoiab silma peal. Nii oli vahepeal tavaline, et ta saatis mulle töömeilile pilte sinikatest, mida mu mees olevat talle aastaid tagasi tekitanud ja küsis, kas ma soovin samasugust elu. Lõpuks vastasin talle, et soovin küll.“