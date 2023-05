Kui magama nihverdamisest saab muster ehk kurvad märgid, mis viitavad sellele, et kallim ei naudi enam vahekorras olemist

Kui teil on pikaajaline suhe, oled võib-olla märganud, et seksuaalelu muutub üha üksluisemaks ja harvemaks. Tõenäoliselt elasite läbi mesinädalate perioodi, mil olite sedavõrd täitmatud, et tundus nagu poleks te kunagi varem seksinud... millele järgnes tavaline periood, mil olite vähem vahekorras – ja tekib ka perioode, mil te ei seksi üldse. Kuigi paljud paarid satuvad ühel või teisel hetkel rutiinse seksi perioodi, on see täiesti erinev olukorrast, kui partner ei eruta sind enam üldse.