Professor ja arstiteadlane Aili Paju soovitab tervise turgutamiseks „metsa apteeki“ külastada: praegu on kõige ilusam aeg!

Tartu Ülikooli professori ja arstiteadlase Aili Paju elutööks on olnud eestlaste harimine ravimtaimede tundmisel, tema artiklite ja raamatute abil on sirgunud juba mitu põlvkonda ravimtaimi kasutavaid inimesi. „Praegu on kõige ilusam aeg, energiarikas, loodus tärkab. Metsa minnes saab korjata kasepungi, männikasve, kuusevõrseid jne. Põõsad ja puud jagavad energiat. Loodusest saab kevadest hilissügiseni korjata taimi, nende pungi, lehti, õisi, vilju,“ soovitab Aili Paju.

Õite ja lehtede kogumiseks sobiv aeg on kuiv, päikesepaisteline päev, soovitavalt enne keskpäeva. Eriti oluline on see eeterlikke õlisid sisaldavate õite kogumisel. Korjamise ajal ei tohi taim olla märg. Eesti rahvatarkus ütleb, et kõige parem aeg ravimtaimede korjamiseks on vanakuu periood (täiskuust noorkuuni), siis kogub taim enesesse kõige rohkem toimeaineid.