„Ma ei taha, et mu tütar seda teeks!“ Kylie Jenner avaldab, milliseid iluprotseduure ta kahetseb

„Ma soovin, et ma ei oleks oma välimuse juures midagi muutnud,“ tunnistas 25aastane Kylie. Ta kardab, kuidas see võib mõjutada ta tütart ja teisi noori üle kogu maailma. Kylie ütles, et tundis end esimest korda ebakindlalt kui ta silmarõõm ütles talle, et tal on väikesed huuled. Tol hetkel oli naine vaid 15aastane.