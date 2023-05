Ohutu, nutikas ja säästlik - kõik korraga! Nõuanded värsketele lapsevanematele lapse esimese toa kujundamiseks

Kuigi beebituba on eraldi ruum, võib selleks ammutada inspiratsiooni kodu üldisest sisekujundusest. „Näiteks, kui elad heledates toonides kodus, kus on palju taimi ja maale, võib olla tore idee maalida beebitoa ühte seina roheline maastik, mis toob ruumi erksust. Rohelist peetakse ka loomulikuks värviks, mis sütitab loomingulisust,“ ütles Castro.

Selleks, et beebituba ei näeks välja sünge, soovitab sisekujundaja kasutada heledamaid toone ja mängulisi mustreid. Hubasust saab lisada tekstiilidega, näiteks patjade, vaipade ja käepäraste mänguasjakorvidega. „Tekstiile valides otsi lapsesõbralikke variante, mis oleks libisemiskindla disainiga ja materjalidest, mis on lapse nahale ja tervisele ohutud,“ soovitas IKEA sisekujundaja.

Lisaks juhib ta tähelepanu nutikardinatele ja -ruloodele. Kuigi tuba peaks saama kergesti pimendada, on parem vältida tavaliste kardinate riputamist võrevoodi lähedale, kuna laps võib nendesse takerduda ja ohtu sattuda. Elektrilisi ruloosid on aga lihtne juhtida ilma last äratamata ning võid olla kindel, et tuba on söötmise või uinaku ajal piisavalt pime.