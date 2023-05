Noor õpetaja töörõõmu hoidmisest: ei tohi unustada, miks see elukutse sai valitud!

Joanna on kindel, et tema puhul aitas ka töökohavahetus. „Praegune kool on minu põhimõtetega paremas kooskõlas. Sellega kaasnes enesekindluse ja motivatsiooni tõus. Sellel õppeaastal olen avastanud end nii mõnigi kord reede õhtul õpetajate toast kolleegidele haridusteemadel arutamas, kuid samas õppinud neid tundma ka töövälistel teemadel. Selline õhkkond loob hoidva ruumi.“ Toetavat tagalat peab õpetaja Joanna äärmiselt oluliseks. Sinna alla arvab ta nii teised õpetajad, juhtkonna kui ka lapsevanemad.

Alustava õpetaja mured ja kahtlused on Joannal hästi meeles. „Ma olen õpetaja neljandat aastat. See periood on olnud tõusude ja mõõnadega. Alles sel aastal leidsin usu, et olengi oma valdkonna ekspert.“ Sügisel avaldatud Statistikaameti uuring näitas, et kolme esimese tööaasta järel on kolmandik alustavatest õpetajatest töölt lahkunud ning Joanna sõnutsi oleks ta ise võinud olla üks nende seast. „Tagasi vaadates mõistan, et põletasin end liigse entusiasmiga läbi. Ütlesin „jah“ kõikidele üle- ja asendustundidele, mille tagajärjena ei suutnud oma tassi enam täis hoida. Õpetajaametisse sisseelamine nõuab aega. Hetkel töötan 18-kontakttunni koormusega ning tunnen, et suudan tööd mitte koju võtta ning tagada märksa parema õppe kvaliteedi,“ selgitab noor õpetaja.

Kui paljud tänased õpetajad on sellest ametist unistanud lapsest peale, siis Joanna Kärsini valikupalett oli lai. „Alates majandusest ja materjalitehnoloogiast kuni haridusteadusteni. Kõik ained meeldisid mulle koolis ühtmoodi väga ja varasemat unistust õpetajaametist tegelikult ei olnud. Tulemused laekusid ja õnnest joobnuna kinnitasin majandusõpingud. Ja alles siis sain aru, et see õppekava asus mitte Tartu Ülikoolis vaid TalTechis. Tallinnasse kolimine oli alles plaan C,“ kirjeldab Joanna toonast ahastust. Võrust pärit tüdrukul õnnestus siiski Tartu Ülikooli veenda, et juhtus eksitus ja tema koht sissesaanute seas taastati. Joanna valis haridusteadused ja praegu on ta Tartu Erakooli matemaatika ning digiõpetuse õpetaja, lisaks teeb klassijuhataja tööd.

Aidata saavad nii kolleegid kui kogu ühiskond

Ka mentor võiks Joanna arvates olla noorele õpetajale arvestatavaks abikäeks, aga oma esimeste tööaastate kogemusest usub ta pigem koolivälise mentori või coach´i kasutegurisse. „Kui mentorsüsteemiks pole ei mentoril ega menteel määratud eraldi kindlat aega ega kohta, siis pärastlõunal pole selliseks lisakohustuseks keegi motiveeritud. Ja kindlasti peaks olema tegu süsteemse mentorlusega,, kuna vabas vormis „Kuidas sul täna läks?“ kiirvestlus ei täida eesmärki vajalikus mahus.“ Joanna mõistab, et ka koolisisesele mentorile on see koormus ja lisakohustus ja sellepärast võikski süsteemne tugi tulla väljastpoolt.

Mis ei tähendaks, nagu poleks kogenud õpetajate nõuanded oodatud. „Just neil on olemas põnevatest metoodilistest võtetest ja ellujäämisnippidest pungil kogemuskohver. Noored kolleegid on väga tänulikud, kui olete valmis jagama ja uskuge mind, see ei tähenda, et te kellegi töö ära teeksite. Järgmisel hetkel jagavad nad ise midagi omaloodut,“ julgustab Joanna haridusellu üheskoos panustama. Ja vahel polegi muud vaja, kui lihtsalt küsida, kuidas kolleegil läheb - usub ta veel.

„Olukord on kindlasti aastatega paranenud. Rõõm on näha, et MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool on olulised teemad lauale toonud ning nad juhivad tähelepanu alustava õpetajate vajadustele. Ega noor inimene tihti ei julgegi ise oma murekohti tõstatada.“