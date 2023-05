4 poosi eneserahuldamiseks, mida pead kindlasti proovima

Millised on siis need neli poosi, milles iseendaga kõige parem hullata on:

Põlvitage voodil, reied laiali, ja toetuge end puudutades vastu seina. See soolopoos annab teile VIP-juurdepääsu omaenda kehale, võimaldades kasutada väliseid või sisemisi vibraatoreid ning selles asendis paneb vaagnapiirkonna täiendav verevool teie sisemise mootori tööle. Lisaks on teil vabad käed „tüdrukutega“ mängimiseks.

Ei ole see pesemine või duši all enda rahuldamine. Proovige hoopis niimoodi: tõstke seistes üks jalg vanni servale, nüüd puudutage oma kliitorit sõrmedega või masseerige eemaldatava dušiotsikuga. Püsti seismine tähendab, et tõmbate vaagnalihased pingule ja saavutate suurema orgasmi ning kuna teie jalad on nii paljastatud, voolab soe vesi üle kehaosade, mis harva armastust saavad. Kasutage „abimehena“ sõrmevibraatorit.