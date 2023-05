„Köha on olemuselt keha kaitserefleks.“ Millest on tingitud pikaajaline ehk krooniline köha, mis ei taha kuidagi kaduda?

„Hingamisteedes on spetsiaalne ripsepiteeliga kiht, mis peaks erinevad võõrkehad, ka bakterid ja viirused, kinni püüdma ning organismist välja toimetama. Kui see kaitsebarjäär on kahjustatud, kas siis kopsuhaiguste tõttu või suitsetamisest, siis ei saa see oma tööd korralikult teha ja ärritajad pääsevad lihtsamini organismi,“ kirjeldab Valge-Rebane.

Apteekri sõnul on köha sagedaseks probleemiks väikelastel, kes veel ei oska korralikult köhida ning kelle hingamisteed on kitsad. Rohkem on köhast ohustatud ka nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed, astmaatikud ning muude kopsuhaigustega isikud ning suitsetajad.

Lisaks kuivale ja rögaga köhale eristatakse köha ka kestvuse põhjal. „Lühiajaline või ka äge köha on üldiselt tingitud bakterite või viiruste poolt, aga seda võib põhjustada ka hingamisteedesse sattunud võõrkeha, tolm, gaasid, harvemal juhul südamepuudulikkus või tromb kopsus. Pikaajaline ehk krooniline köha on enamasti tingitud astmast, kroonilisest bronhiidist, teatud ravimitest või refluksist,“ selgitab proviisor.

Kõige tavapärasemad on apteekri sõnul produktiivne ehk rögaga köha ja mitteproduktiivne ehk kuiv ärritusköha. „Köha iseloom võib muutuda, näiteks alata kuiva köha ning ärrituse ja kriipiva tundena neelus ning muutuda mõne aja möödudes rögaga köhaks ja vastupidi,“ selgitab Valge-Rebane. Rögase köha korral tekitab apteekri sõnul ärritust sitke sekreet, mida organism soovib väljutada. „Sellise köha raviks tuleks kasutada sekreeti veeldavaid tooteid, et sitke ja veniv sekreet muutuks kergemini väljaköhitavaks,“ soovitab Valge-Rebane.

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas asuva Benu Pargi apteegi proviisor Kerli Valge-Rebane selgitab, et köha on oma olemuselt keha kaitserefleks, millega hingamisteid puhastada, näiteks tolmust, aga ka sekreedist ehk rahvakeeli rögast.

Köha raviks ja leevendamiseks on mitmeid võimalusi

Apteegis on lai valik erinevaid köha preparaate – siirupeid, lahuseid ja tablette. „Kui apteeki köhale leevendust otsima minna, siis kindlasti tubli apteeker esitab kohe hulga küsimusi – millise iseloomuga on köha, kui kaua on see kestnud ning kas ja mida olete seni raviks kasutanud ning mis sümptomid veel esinevad,“ räägib apteeker ning kinnitab, et see ei ole niisama uudishimust, vaid väga oluline selleks, et leida parim lahendus ja ravi.

Rögase köha korral on vaja aidata sitke sekreet muuta vedelamaks, et inimesel oleks lihtsam seda välja köhida. „Raviks ja leevenduseks sobivad sel juhul sekreeti vedeldavad toimeained, näiteks alteed, luuderohtu, islandi käokõrva, ambroksooli või atsetüültsüsteiini sisaldavad tooted,“ loetleb proviisor ning hoiatab, et rögase köha korral ei tohi kasutada köha pärssivaid ravimeid, sest siis ei saa keha tegeleda enda kaitsmisega ning sekreet jääb hingamisteedesse ja probleem süveneb.

Apteeker rõhutab, et iga toote puhul tuleb kindlasti jälgida oma nüansse, näiteks atsetüültsüsteiini puhul tuleks ravimisse ettevaatusega suhtuda astmaatikutel või haavandtõvega inimestel ning see pole sobiv kasutamiseks paralleelselt mitmete antibiootikumidega. „Täpsemat nõu koosmõjude osas oskab anda apteeker,“ sõnab Valge-Rebane.

Apteeker juhib tähelepanu, et lastele tohib köharohtusid anda alates teisest eluaastast ja ka siis on piiranguid. „Enne teist eluaastat lapsed lihtsalt ei oska piisavalt hästi köhida ning neile sobib köha leevendamiseks füsioloogilise lahusega inhalatsiooni tegemine.“

Kuiva ärritusköha puhul on apteekri sõnul abiks imemistabletid, mis niisutavad neelu ja häälepaelu. Need sisaldavad näiteks hüaluroonhapet või limaaineid, mis katavad neelu limaskesta ning sellega leevendavad kriipivat tunnet kurgus, mis köhatama ajab. „Apteegis on käsimüügis okseladiini sisaldav siirup, mis on mõeldud just kuiva ning valuliku ärritusköha leevendamiseks. Ravimit tohib kasutada siiski lühiajaliselt ning samaaegselt ei tohi kasutada teisi, näiteks rögavedeldavaid preparaate,“ hoiatab Valge-Rebane.

Veel rõhutab apteeker raviskeemist kinnipidamise olulisust. „Üsna palju kohtame apteegis inimesi, kes kurdavad, et kasutavad erinevaid preparaate, aga mitte miski ei aita. Täpsustamisel selgub, et rohtu võetakse ainult vajadusel, ehk siis kui meelde tuleb või näiteks hommikul enne tööd ja õhtul töölt tulles. Tegelikult tuleb iga preparaati kasutada ikka vastavalt näidustusele ja kui alaravida, siis ei saagi tulemust oodata ja köha võibki pikalt kesta,“ selgitab Valge-Rebane.