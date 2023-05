Arst annab vastuse olulisele küsimusele: kas rohkem sünnimärke tähendab suuremat riski?

Dermatoveneroloog Alina Brokk ütleb, et suur sünnimärkide arv ei pruugi tingimata tähendada suuremat riski nahavähi tekkeks. Tõsi on aga see, et kui neevuseid on palju, on inimesel keerulisem märgata nende juures ilmnevaid muutusi. Kui inimene on hoolas päikesekaitsekreemi kasutaja ja suguvõsas pole melanoomi avastatud, ei pruugi ohtrate sünnimärkide olemasolul arsti sõnul risk haigestumiseks suurem olla.