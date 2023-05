Tom Hanks koledast käitumisest, millega on paljud näitlejad kimpus: see on kardinaalne patt!

66aastane Tom Hanks nendib allikas Insider, et loomulikult ei ole ükski inimene igapäevaselt oma parimas vormis või enesetundes. „Mul on olnud väga raskeid aegu. Ka minu elu on tükkideks lagunenud, rohkem kui ühel korral, ning sellises olukorras on professionaalsuse säilitamine väga raske. Võtteplatsil eeldatakse ju näitlejalt, et ta on humoorikas, võluv ja armastav – kohutavalt raske on end sellisena teistele näidata, kui sinu sisemaailmas toimub hoopis midagi muud,“ nendib näitleja.

Kuid ühes aspektis on Hanks väga kindel – ükskõik, mis ka enda eraelus ei toimuks, ei tohi näitleja tema sõnul kunagi võtteplatsile hilineda. Tema meelest on see niivõrd ebaviisakas käitumine, et ta nimetab seda lausa kardinaalseks patuks.

„Keegi ei tohiks niimoodi meelega teiste inimeste aega ja filmi eelarvet saboteerida,“ rõhutab mees. Ta lisab, et väga paljud näitlejad ei pea sellist mõtteviisi aga millekski ning hilinevad tihti, sest teavad, et sellest ei juhtu midagi, eriti juhul, kui tegu on tunnustatud näitlejatega, kellel on filmis kandev roll.