Kes peaks panustama? Lugeja pahandab: milleks mulle mees, keda juba esimesest sammust on vaja ise läbi elu lohistama hakata?

Kommentaariumis avaldas arvamust mees, kes sõnas, et ta mehena isegi ei alusta tutvumisprotraalis vestlust ise, naistel, sest naistel on täpselt sama õigus vestlust alustada. „Ja kui vestlus toimub siis ma ei tee naisele ettepanekut kohtumiseks, sest naisel on täpselt samasugune õigus kohtumise ettepanek teha.. võta või jäta.. ja eeldan, et järjest rohkem mehi käitub nagu mina,“ kirjutas Naisteka meeslugeja.

„Naistel ongi samasugune õigus suhtlust alustada. Absoluutselt õige. Samas- kui mees isegi suhtlusportaalis ei ole võimeline niipalju ennast kokku võtma, et teha see esimene samm ja jääb range jonniga oma põhimõtteid taga ajama, siis eeldusel, et oleks soov leida elukaaslast, ma sellist meest naisena isegi ei vaataks. Milleks mulle mees, keda juba esimesest sammust on vaja ise läbi elu lohistama hakata? Järgmisena tuleb võrdõiguslikkus, et naine peab ise autol rehve vahetama, kardinapuud üles panema, kodus torulukseppa mängima? Võrdõiguslikkus?! Aga ometi see võrdõigne mees leiab, et naine võiks koristada, õhtul võiks söök laual olla ja iseenesestmõistetavalt ka lapsed kasvatatud… rääkimata siis sellest, et üleüldse võiks suhet ka värskena hoida. No, thanks!