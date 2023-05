See õppetund on vajalik igas vanuses inimestel, aga eriti oluline just teismelistel, kes pigem tahavad alati kaasa minna kambavaimuga, isegi kui tunnevad sisimas, et see pole õige. Anna oma tütrele mõista, et alati, kui ta tunneb oma sisimas, et ta hakkab midagi valesti tegema, siis on õige aeg lõpetada ja mitte rohkem rumalustega kaasa minna.