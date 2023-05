Sõbranna dilemma: nad sobiksid suurepäraselt, aga kas ma riskin? Ehk pimekohtingu poolt või vastu

„Mul on juba pikemat aega mõlkunud peas mõte, et viia kokku oma hea sõber ja sõbranna. Mõlemad vallalised, kumbagi Tinder ega muud kohtingurakendused ei huvita, samas mõlemad on valmis enda sõnul uueks suhteks. Tahaksin korraldada neile pimekohtingu, kuid ei suuda jõuda selgusele, kas taolise kohtingu plussid kaaluks üle miinused,“ mõtiskleb Pirte (30) meile saadetud kirjas.