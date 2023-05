Kristina Šmigun-Vähi meenutab lapsepõlve: nüüd ma hullult austan seda, aga nooremana ei saanud aru, miks ema kunagi ei käskinud

„Ta on tõeline emalõvi. Me ei elanud kunagi mingis luksuses, aga soe toit oli alati laual ja kodu puhas, kõik läikis!“ Kristina muigab, et lapsena ta ise just eriline koristusguru polnud. „Mis see väike kivi jala all mulle teeb? See ei sega ju elamist. Mõtlesin, et mina küll kunagi nii hull korralooja pole, aga nüüd… olen täpselt samasugune,“ naerab ta. „Kõik saapad on reas, ühtegi liivatera põrandal pole. Kui oma lastele püüan teinekord mõne mõistuloo rääkida, miks on hea, kui igal asjal on oma koht, siis minu ema ütles otse: mis mõttes mantel on maas – kohe nagisse!“ muigab Kristina.