„D-vitamiini saamiseks ei pea päevitama!“ Dermatoveneroloog paneb päevitajatele südamele: päevitamine on kahjulik. Punkt.

Me kõik peaksime peast kustutama mõtte, et tahame olla päikese käes eesmärgiga saada pruuniks. Noorem põlvkond on UV-kiirguse ohtlikkuse suhtes teadlikum, ent vanem generatsioon peab päikese käes olemist hoopis kasulikuks, sest nii saab organism D-vitamiini. Tegelikult ei pea selle kasuliku vitamiini kättesaamiseks päevitama. Piisab, kui käid päikesega jalutamas või toimetad aias. Samas peaksid ka õues töötavad inimesed, näiteks treenerid, aednikud või ehitajad, enda päikese eest kaitsmisele rohkem tähelepanu pöörama.