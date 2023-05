Ei ole veel lootusetult hiljaks jäänud! Viimase hetke hädaabi: mida emale emadepäevaks kinkida?

Pühapäeval on emadepäev, mil emasid ikka meeles peetakse. Elamus Spa elamuste juht Margit Kurn soovitab, et kui ei tea, mida emale kinkida, tasuks küsida, mis on tema soov emadepäevaks saada. „Oluline on teha kingitus, mis kingisaajale rõõmu pakub,“ arvab ta. Üldiselt pakuvad aga emadele väga rõõmu laste isetehtud asjad ja koos millegi tegemine.