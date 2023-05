Loreenile tõid Eurovisionil võidu tema küüned? Lauljanna: minu käed aitavad mind selles ja mu küüned veelgi enam

Loreeni küüned said ka internetiavarustes hulgaliselt tähelepanu. Paljud fännid olid lausa mures, et lauljanna teeb nendega endale tõsiselt viga.

„Iga kord, kui Rootsi esindaja Loreen tänavuse Eurovisioni suure finaali ajal käed näo juurde asetas, arvasin, et ta torkab need endale kogemata silma. Ole nende küüntega ettevaatlik, kallis,“ muretses üks.

Nüüd selgub, et Loreeni küüned ei olnud pelgalt efektsed, vaid ka olulise tähendusega. Nimelt olid need valmistatud kivist, täpsemalt suitskvartsist, mille lauljanna võttis kaasa oma kodumaalt. Suitskvarts on Loreeni jaoks maagiline kivi, mis seostub talle looduse elementidega – tule, vee, maa ja õhuga.

Mõni kuu tagasi avaldas Loreen, et plaanib ammutada küüntega jõudu ka Liverpooli mullast. Nii soovis ta tähtsal päeval loodusega ühte sulanduda, asetades käed sealsesse mulda, et tunda koha energiat ja ammutada jõudu.

„Mängin palju kätega ja peegeldan nendega energiat,“ räägib lauljanna ja lisab, et tahab, et tema esinemine tunduks loomulik ja rõõmus. „Minu käed aitavad mind selles ja mu küüned veelgi enam, need näevad välja nagu lehvikud ja muudavad esituse lõbusaks.“

Keerulise disainiga kivist küüned paigaldati Loreenile Liverpoolis. „See on tõesti raske töö. See on kunstiteos – ja need on teravad,“ tõdes lauljanna.

