Kuidas on käia peol erootikapoe perenaisena?

On vaid mõned üksikud koosviibimised, kui seksi teemat ei puudutata. Enne vägijoogi tarvitamist on seks tabuteema ja oleme ausad, eks see olegi igaühe privaatne asi. Õhtu lõpuks lastakse loom puurist välja ja siis tahaks infot otseallikast. Teine põletav küsimus, mida eestlased ostavad, käib esimese küsimusega käsikäes. Naisi huvitab rohkem, mida teised eestlased magamistoas teevad?

Eestlane on oma loomuselt diskreetne ja võrreldes lõunaeurooplastega vaoshoitud. See peegeldub ka meie magamistubades ning seksi abivahendites. Alustame sellest, et meestel hakkavad randmed valutama ainuüksi mõttest, et peavad oma naise kliitori orgasmini mudima. See teadmine, et ilma kliitorit stimuleerimata kuni 95% naistest jääb orgasmita, ei tule kellelegi väga suure uudisena. Veel hiljuti arvati, et kliitoril on ainult 8000 mõnu närvi, mida on siiski kaks korda rohkem kui peenisel. Tänaseks on teadlaste loendus jõudnud 15 000 mõnunärvini.

Mis siis mehe voodis heaks teeb?

Kui naistelt küsida, mis teeb mehe voodis heaks, siis eelkõige ülistatakse mõne seksijumala suurepärast tehnikat. Mitte ükski naine ei ole veel oma meest parimaks tituleerinud. See tuleb ilmselt sellest, et püsisuhtes ei viitsita enam nii palju panustada ja tekib rutiin. G-punkti kontseptsiooni tutvustati laiemale üldsusele alles 1982. aastal. Mõelda vaid, et inimesed jõudsid enne kuu peal ära käi. Vaginaalne orgasm tundub teistsugune kui kliitoriorgasm, ent tegelikkuses ei ole G-punkt eraldiseisev seksuaalorgan. Nendel õnnelikel naistel, kes oma mehega penetratiivselt seksides orgasmini jõuavad, ulatuvad kliitori mõnunärvid vagiina seinani. Seega, kui naine jõuab orgasmini tupesisese stimulatsiooni tulemusena, siis on see nii sellepärast, et tegelikult stimuleerib peenis kliitori mõnunärve, mis ümbritsevad tupekanalit. Nii lihtne see ongi.

Mis on kõige müüdavam erootikapoe kaup?