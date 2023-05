„Me ilmselt valetaks endale, kui väidaksime, et me pole kunagi laisad olnud,“ muigab Soomre. Kerge laiskus pole tema sõnul muidugi otseselt halb, aga kui see hakkab võimust võtma, siis tuleb kasuks, kui meil on keegi kõrval, kes meid suunab ja sobival moel ka survestada oskab, et tekitada tugev tunne „ma teen nüüd selle korralikult ära.“ Enamikel juhtudel on selleks otsene juht, kuid palju efektiivsem vorm on saada meeskonnas omavahel koostööle täiesti erinevad inimtüübid sõltumata nende formaalsest rollist. Väga head vastandid koos töötamiseks on näiteks skeptik ja vaidleja, kellest tuleb täpsemalt juttu järgmistes lõikudes.