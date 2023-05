Eesti mees avameelselt katsetustest väljaspool voodit: nagu vaataks mingit märulifilmi ja samal ajal oleks intiimses vahekorras

„Elame sellises toredas rajoonis praegu naisukesega (ajutiselt!) kus õhtuti on vastasmaja juures tänava peal tihti mingitsorti kisma. Ja meil on kuidagi nii kujunenud, et samal ajal kui me jälgime, mis põrguvärk seal toimub, siis vahel suksutame ka. See on üks taoline napakas väljend, mida mu naine on aastaid kasutanud ja mulle on ka külge hakanud. See on siis nagu koerapoos, ainult et ta nõjatub aknalauale, mitte voodile vms. Ja siis vahime seda actionit ja samal ajal seksime ka. No nagu vaataks mingit märulifilmi ja samal ajal oleks intiimses vahekorras. Kui naabrivalvest küllalt saab, siis viime selle seksivärgi voodisse edasi ja seal teeme muid poose kah, aga minu isiklik lemmik on jah see, kui naine mul aknalauale nõjatub ja siis ilmaelu vahime ning seksime. See, et see pole nii tohutult romantiline, on kuidagi veidralt erutav.“