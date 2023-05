Arsti juures on tulemus alati hoopis teistsugune? Südamearst teeb selgeks, kuidas on õige vererõhku mõõta

Ära jutusta mõõtmise ajal - kui mõõdad parasjagu vererõhku ja keegi astub tuppa sisse, et midagi olulist teatada, katkesta mõõtmine ja tee seda hiljem uuesti. Eriti siis, kui tuppa astuja toob halva uudise – see võib tõsta vererõhku kuni 30 ühikut.

Mõõda vererõhku alati kaks korda, kui kahe mõõtmise vahe on suurem kui 10 mmHg, tee veel ka kolmas mõõtmine.

Kasuta mansette, mis on sinu õlavarrele sobivad - vererõhuaparaadiga on tavaliselt kaasas keskmise suurusega mansett, aga kui inimene on suuremat kasvu, peaks hankima ka suurema ümbermõõduga manseti.

