Majapidamise odav ja asendamatu abimees, mis eemaldab katlakivi, valgendab pesu ja aitab putukahammustuse korral

Sooda on hea ja odav vahend, mille abil saab pesu valgendada. Sooda on aluseline ja aitab vabaneda mustusest ning plekkidest. Lisa pool tassi soodat pesuvahendi hulka.

Kui sa oled jätnud toiduaineid külmkappi, mille säilitusaeg on ammu läbi saanud, siis võib juhtuda, et sul on raske ka hiljem sellest lõhnast vabaneda. Sooda neutraliseerib halvad lõhnad. Pane tassitäis soodat külmkapi nurka.

Sooda on tuntud oma valgendava toime poolest. Lisaks sellele on soodal bakteri- ja mikroobivastane toime. Ära siiski soodat iga päev kasuta hammaste valgendamiseks, kuna sooda on abrasiivne ehk siis kare, nii et kasuta seda ainult aeg-ajalt.