The Crowni staar Vanessa Kirby ülestunnistus: ma kahtlesin endas pidevalt ja kaldun sellele nüüdki

Ta rääkis ajakirjale Harper's Bazaar, et oli noorena väga tundlik. „Mul polnud aimugi, kuidas minust näitleja saab, kuid see oli mu unistus ning pani mind tundma kõige õnnelikumalt, vabalt ja kõige rohkem iseendana. Ma kahtlesin endas pidevalt, ja kaldun sellele nüüdki. Kuid ma olen õppinud sellega toime tulema,“ ütles ta.

Kirby tunnistas sedagi, kui tähtis on jätta eneses kahtlemine kõrvalistmele. „Kohe, kui sa selle rooli lased, on kõik läbi,“ tõi ta võrdluse. Filmi „Võimatu missioon 7“ režissöör Christopher McQuarrie andis Vanessale lugeda palju raamatuid võimust ja võimsusest, et teda pahategelase rolliks ette valmistada.

Valgest Lesest rääkides ütles Kirby: „Ta on pärit põrandaalusest kuritegelikust perekonnast, nii et ma tahtsin teada, kuidas nad relvadeni jõudsid.“ Vanessa mainis samuti, et tegi palju kodutööd. „Christopher andis mulle erinevaid raamatuid lugeda, et ma õpiksin, kuidas võimu edasi anda. Õppisin, kui rahulik on tegelikult see, kes on kõige võimsam,“ tunnistas näitlejanna.

Ta väitis sedagi, et ta kaasnäitleja Tom Cruise on üks kõige kirglikumaid näitlejaid, keda ta teab. „Ta hoolib kinost ning teab näitlemisest rohkem kui keegi, keda ma eales kohanud olen,“ märkis Kirby. „Ta usub samuti, et kõik on võimalik, ning see inspireerib ka kõiki teisi omaenda missiooni uskuma.“