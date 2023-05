Miss Estonia Kristiina Heinmets: kõige suurem viga on jääda laste nimel abiellu, mis hävitab sõna otseses mõttes naise eneseväärikuse

„Kõige suurem viga on jääda laste nimel abiellu, mis hävitab sõna otseses mõttes naise eneseväärikuse. See mõjub ka lastele vastupidiselt, vägivalla pealt nägemine on kaudne vägivald ka laste suunas. Olenemata vormist – vägivald on vägivald ning ohvril ei tohi olla häbi, vaid tal on õigus rääkida. Suukorvistada on võimalik kõiki, kuid ainult siis, kui me ei karda enam rääkida, saame muuta ühiskonda, ilma riske võtmata lahinguid ei võida,“ on Kristiina kindel, et ühtsuses peitub jõud.