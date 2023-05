Ta mainis, et need küsimused aitavad ka klientidega tugeva müügisuhte luua. Tor unustas Lou Holtzi kõne täielikult, kuniks ta leidsin koos naisega keldrit koristades selle kõne ajal tehtud märkmed. Need küsimused aitasid tal naisega algatada vestluse, mida oleks võinud õigupoolest pidada juba aastaid tagasi. Need kolm küsimust ei ole kasulikud ainuüksi jalgpallis ja müügisuhetes, vaid toimivad igas suhtes.