Oleksid järsku märkamatult nagu kümme aastat vanemaks jäänud? Mõned teatud tegurid kiirendavad oluliselt vananemist

Vananemine on seotud suures osas meie geneetikaga, aga samuti soodustavad mõned harjumused keha ja vaimu kiiremat vananemist. Näiteks on teadlased välja selgitanud, et üks teguritest, mis kiirendab vananemist, on stress. Stressi tagajärjel võib nii vaimne kui füüsiline tervis hakata üsna kiirelt vananema. Samuti mõjutavad vananemist eluviis ning läbielatud sündmused.