Penélope Cruz on olnud iluikoon juba aastaid ja 49-aastasena näeb ta välja säravam kui kunagi varem. Tervislik ja tasakaalustatud toitumine ning regulaarne treenimine on tema võtmesõnadeks, kuid auhinnatud näitlejannal on varasalves veel mõned ilusaladused, mis aitavad tal graatsiliselt vananeda ja nooruslikku välimust säilitada.