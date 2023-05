Michael J. Fox meenutab kunagist kohtumist printsess Dianaga: mäletan, et pidin kiiresti tualetti minema

Michael J. Fox meenutab heldimusega aegu elust suurema staarina 1980. aastatel – vähemalt neid aegu, mida ta mäletab.

„Ma tean, et ma käisin kohtingul Susanna Hoffsiga The Banglesist ja ma isegi ei mäleta seda,“ rääkis Fox ajalehele The Sunday Times. Fox ja Hoffs olid põgusat aega paarike, 1986. aastal. „Aga see on vaid näide. Selliseid asju juhtus kogu aeg.“

Fox ütles ka, et tema seni populaarseima filmirolli „Tagasi tulevikku“ esilinastuse ajal istus ta printsess Diana kõrval, kuid ta ütles, et ainus asi, mida ta sellest hetkest mäletab, oli see, et ta pidi hädasti tualetti minema.

„Mulle oli just laotud ette terve nimekiri asjadest, mida ma võin ja mida ei või teha, näiteks mitte rääkida, kui temaga ei räägita, ja mitte seista, kui ta ei seisa. Ja nii ma mõtlesin: „Mis matemaatikat ma pean tegema, et vannituppa minna? Ma ei saa öelda: „Ma lähen tualetti!“ Nii et ma istusin seal lihtsalt suurtes valudes,“ rääkis Fox Sunday Timesile.

Fox ei täpsustanud, kas tema mäluprobleemid tulenevad tema Parkinsoni tõvest, närvisüsteemi mõjutavast ravimatust haigusest, mis võib põhjustada kognitiivseid häireid, nagu mälukaotus. Varem on ta aga kirjeldanud, kuidas haigus on mõjutanud tema võimet normaalselt mäletada ja erinevaid eluetappe meenutada.

Enne oma dokumentaalfilmi ilmumist rääkis Fox CBS Newsiga, kirjeldades oma elu Parkinsoni tõvega pärast seda, kui tal diagnoositi see 1991. aastal, olles vaid 29-aastane. Ta ütles Jane Pauleyle saates „CBS Sunday Morning“, et ei näe end 80-aastaseks elamas.

„Ma ei valeta. Läheb raskeks, aina raskemaks. Läheb karmimaks. Iga päevaga on see karmim. Aga nii see lihtsalt on,“ ütles Fox.