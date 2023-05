Niiberg tõdeb, et kui noor inimene kuuleb hommikust õhtuni, kui loll ja saamatu ta on ja kui lootusetu ning lapsik ta näib, jääb tal paratamatult üle kolm võimalust: pätistuda, „titastuda“ või endale liiga teha. Tagasilangusel on omakorda tugev seos põgenemisega.