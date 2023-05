Kulukas ettevõtmine, kuid unustamatu mälestus. Kuidas korraldada tüdrukuteõhtu ilma suurema auguta rahakotis?

Teine sõnas, et sellise plaani korral peab olema kindel, et ka pruut on nõus. „Ütlesin enda sõbrannadele kohe, et mina linna peale asju müüma nõus ei ole minema, sest see oleks minu jaoks peo ära rikkunud ehk selle jaoks peab pruuti tundma täielikult, et talle selline asi meeldib,“ leidis ta. „Mõnele meeldivad väga mööda-linna tegevused, teine ei taha neist kuuldagi.“

„Eelmine suvi, kui tüdrukuteõhtut korraldasime, leidsime üldsegi, et odavam on kogu nädalavahetuseks Eestist ära minna – tähtis on tõesti vaid õige seltskond ning siis pole eraldi atraktsioone vajagi, kui koos on nii lõbus,“ sõnas üks kogumispäeviklane. Teine lisas: „Leppige kokku üks eestvedaja, kellele iga osaleja saab saata oma maksimumpanuse, oluline on, et kõik jäävad anonüümseks. Siis on ühine eelarve kenasti teada ja saab hakata vaatama, mis selle eest osta või tellida.“