30aastane Eesti mees avaldab: on üks imelik asi, mida naised kohtingufaasis teevad. Palun lõpetage!

„Olen viimasel ajal päris mitmel kohtingul käinud ja vahet pole, kas oleme kuskil restoranis olnud, jalutamas või on naine mind endale külla kutsunud - ühel hetkel on nad kõik suure uhkusega teatanud, et teavad minu kohta juba nii mõndagi! Räägivad, kuidas nad mind muudkui guugeldasid ja mitmed neist mainisid isegi, et lasid sõbrannadel ka minu kohta taustauuringut teha.

Mingis mõttes saan aru - tahad ju näha, ega mehe kohta midagi kahtlast välja ei tule. Teisalt, ma ei leia, et see oleks asi, millest esmakohtumisel uhkusega rääkida. Liiatigi veel mainida, et kaasasid sõbrannad taustauuringu protsessi. Tekitab imeliku tunde ja millegipärast ma arvan, et ma pole ainus mees, kes nii tunneb. Seega lihtsalt mainin, et naised - guugeldage, tehke oma taustauuringuid, kui see teis kindlama tunde tekitab, aga ärge mainige seda kohtingukaaslasele. See on peletav, mitte ei tekita teie vastu suuremat huvi. Palun lõpetage sellest rääkimine!“