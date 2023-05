Mures naise abipalve: kas ma teen asjast liiga suure numbri või on mul õigus kahtlustada, et kuskil on midagi valesti?

Ma olen oma kaaslast tutvustanud nii oma perele kui sõpradele, aga ise olen kohtunud vaid ühe tema sõbraga. Ma saan aru, et see ei ole ilmselt maailma suurim probleem, aga ma ei saa ka midagi parata, et see tekitab minus paranoiat. Miks ei ole ta valmis mind oma vanematele-vennale-sõpradele tutvustama? Kas ta pole selles suhtes kindel? Kas ta varjab midagi?

Kui olime neli kuud koos olnud, võtsin selle esimest korda jutuks. Tema vastas, et näen tema lähedasi kui aeg on küps. See tähendab seda, et mitu korda nädalas käib tema ära, väidetavalt perel külas, ja mina jään sellest kõrvale. Olen juba muutunud nii kahtlustavaks, et isegi ei tea enam, kas uskuda, et ta ikka käib seal, kus ütleb. Hiljuti tuli jutu sees ka välja, et ta väidetavalt polegi oma vanematele öelnud, et tal püsisuhe on. Aga me oleme ju 10 kuud koos olnud! Kas ta häbeneb mind? Minu vanematele meeldib ta väga ja oleme korduvalt ka neil külas käinud ja isegi ühisel väljasõidul. Kas ma teen tõesti asjast liiga suure numbri või on mul õigus kahtlustada, et kuskil on midagi valesti?