Delikaatne mure, mis muserdab. „Ma tahan tunda kirge, ma tahan vaheldust! Kas seda on liiga palju palutud?“

„Tema jaoks on meie seksuaalelu ideaalne. Mina aga tõden, et ideaalsus võib inimeste jaoks väga erinevaid asju tähendada. Minu jaoks on see juba ammu muutunud üksluiseks. Puudub eelmäng, puudub särtsakus ja kõik on igal korral täpipealt sama. Olen sellest temaga ka rääkinud, aga ta soovitab mul vähem filme vaadata. See, et ma tahaks korragi midagi erinevat, ei tähenda ju, et filmitööstus oleks mind ära rikkunud!

Tulin mõttele, et ehk ärgitaks asju mõningate lelude kasutusele võtmine. Läksin ühel õhtul erootikapoe kodulehele ja kutsusin tema ka. Ütlesin, et ehk valiks siit midagi välja. Tema vastus: mis sulle minust ei piisa või? Tahad, et hakkan sulle piitsa andma või? Mina küll mingit tsirkust magamistoast ei tee.



Kui ta mõned kuud tagasi magamistoast mu vibraatori avastas, tekkis sellest sarnane tüli. Järelikult temast ei piisa, tema ei oska ja mis me siis üldse koos oleme. Mina arvan, et vibraatori olemasolu ei ohusta paarisuhet kuidagi. Küll aga on mul tunne, et praegu on see seksuaalelu end nii ammendanud, et ma isegi ei taha enam. Ühtki uut poosi pole ta nõus proovima, seksida sobib talle ainult voodis ja pimedas. Ma tahan vaheldust, ma tahan tunda kirge. Kas seda on tõesti liiga palju palutud? Kui keegi oskab anda nõu, kuidas ma saaks teda nõusse midagigi uut proovima, siis oleksin tänulik!“