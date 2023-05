SEXCAST | „Eelmäng ei alga voodist.“ Mallukaga avameelselt erutavatest fantaasiatest, lepitusseksist ja seksipõuast paarisuhetes

Mis on need kolm sõna, mida Mallukas kasutab ideaalse seksi kirjeldamiseks? Kas mehed on tõesti alati valmis seksima ning neid ei morjenda miski? Mida see päriselt tähendab, et eelmäng ei alga voodist? Arutatakse ka pikalt, mida teha, kui pikaaegset suhet tabab ületamatu seksipõud ning mis on suurepärane koht, kus partneriga seksimured luubi alla võtta.