Igaüks võib olla nagu Jason Momoa, Madonna või Justin Bieber

Nädal pesemist ja ainult külma duššiga. On see üldse tehtav? Mis emotsioone see tekitab? Kas hommikune äratus on kiirem ja päev tegusam või on mõnusam ennast üldse mitte pesta? Kõik see saab selgeks, kui saatejuhid Mihkel ja Taavet panevad ennast Ninja Casino väljakutsete seeria kolmandal nädalal ennast proovile ning proovivad ennast pesta ainult jääkülma dušši all.