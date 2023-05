Hea teadmine praeguste ilmadega: miks ei tohiks aegunud päiksekreemi endale peale määrida?

Joosep Kaljula sõnul tõuseb päevane UV-kiirguse tase praegu juba 5-6ni, mis on piisav, et pikemalt õues viibides nahapõletusi tekitada. „Peale talve on nahk päikesekiirgusele vastuvõtlikum ning õrnema nahatüübiga inimesed peaksid päiksekreemi kasutama juba siis kui UV-indeks kerkib üle 3-4,“ soovitas Kaljula.