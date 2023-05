Näojooga on paljudele inimestele uus asi. Tavaliselt leiab see tee selliste inimesteni, kes on valmis ilma eelarvamusteta uusi asju katsetama. Kolm naist – koolitaja Triin Terasmaa, massöör Lilli Spranger ja töö kõrvalt koolis käiv Mirja Säre jagavad enda kogemusi, et kuidas on nad kiire elutempo kõrvalt näojooga avastanud ja kuidas on see nende elu paremaks muutnud.