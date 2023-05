Esimese sammu tegemisel on hulk takistusi. Hirm lahustub ainult läbi tegutsemise – kuidas jõuda oma ettevõtteni?

Psühholoogiline etapp tähendab enda mõtte ettevalmistamist. Küsi endalt kaks küsimust: kas ma olen ettevõtluseks valmis ning miks ma hakkan ettevõtjaks. Tihtipeale on miks-küsimusele vastus väga selge – on tarvis raha. See on väga hea põhjus, aga toimib tugeva motivatsioonina vaid lühikest aega. Mõtiskle, mis hoiaks sind oma ettevõtte juures pikas plaanis.