Pidev tükitunne kurgus? Logopeed selgitab, miks peab hingama nina kaudu

„Erinevate uuringute andmetel neelab inimene päevas ca 600 kuni 800 korda. Seega kui neelamismuster on vale, keel surub vastu hambaid, võib see pikema perioodi vältel tekitada hambumusprobleeme,“ selgitab Tartu Ülikooli nooremteadur ja praktiseeriv logopeed Andres Köster.

Teiseks rõhutab Köster: „Keel on loomulik suulae laiendi. Kui keel ei ole puhkeasendis vastu suulage, siis võib laste puhul tekkida kõrge kitsas suulagi, mistõttu ei saa välja kujuneda loomulik hambakaar. Teisisõnu – hammastel on suus vähe ruumi ja nad ei mahu ära.“

Suu kaudu hingamine on enamasti mõne meditsiinilise probleemi tagajärg. Näiteks suurenenud adenoid, kõver ninaluu, ninatrauma või kestev allergiline nohu muudavad nina kaudu hingamise raskeks. Sageli, isegi kui ninahingamise takistus on meditsiiniliselt lahendatud, võib jääma püsima harjumus suu kaudu hingata.

Andres Köster selgitab, et oluline on teha kõikvõimalik, et nina kaudu hingamine taastuks. „Nina kaudu hingates nina puhastab, vajadusel soojendab ja niisutab sissehingatavat õhku. Nina kaudu hingamisel on ka hingamise tempo aeglasem, mis tagab rahulikuma südamelöögi sageduse ja efektiivsema vere rikastamise hapnikuga. Nina kaudu hingamine garanteerib rahuolekus suu- ja näolihaste õige asendi.“