„See on ilus!“ Kim Kardashian vaatab tagasi lõppenud abielule: suhte lõppemine ei ole läbikukkumine!

Kim mõtiskleb mõtiskleb oma suhete üle endise abikaasa Kanye Westiga populaarses taskuhäälingusaates On Purpose, mida juhib mitmete raamatute autor Jay Shetty.

Alustuseks sõnab särav tõsielustaar, et on hetkel oma eluga väga heas kohas. Samuti mainib ta ära, et on taibanud, et ei saa aidata inimesi, kes ise end aidata ei soovi. Nimetamata konkreetselt oma eksabikaasat vihjab Kim, et meil kõigil on oma tõekspidamised ning me ei saa teisele inimesele, kes arvab hoopis midagi muud, neid peale suruda.

„See on okei, kui inimestel on erinevad vaated elule ja see on ka põhjus, miks maailm toimib nii nagu ta toimib,“ selgitas Kardashian. „Aga kui te ei järgi samu väärtusi, moraali ega asju, mis on teie jaoks olulised, siis on okei mõista, et elu on nii lühike, et peaksite minema ja leidma inimesed, kes usuvad ja järgivad samu põhimõtteid, millesse te ka ise usute,“ sõnas ta ja lisas, et ei ole võimalik oma vaateid teisele inimesele peale suruda ega loota, et ta on eluga samas kohas kus teie.

„Mõnikord tunnen, et inimesed arvavad, et kui suhe ei toimi, on see läbikukkumine, aga mina ei vaata koosoldud aastaid numbrites- on see siis viisteist või kümme aastat. See ei ole ebaõnnestumine. See on nii ilus,“ ütles ta.

allikas: Bustle.com