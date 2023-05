Psühholoog Ülle Kalvik: uuringud on tõestanud, et kui laps on kasvanud vägivaldses kodus, võtab poiss üle isa ja tüdruk ema rolli

Kui vägivallaohver tunnistab olukorda ja on valmis suhtest välja astuma, siis eelkõige peaks kõrvalseisja julgustama ohvrit abi otsima spetsialistidelt ja pöörduma ohvriabi poole, kes aitab leida täiendavat tuge. „Kõrvalseisja roll on julgustada lähedast tegema otsuseid enda ja laste parema elu nimel, sest levinud seletus „elame koos laste nimel“, ei ole õige tee. Uuringud on tõestanud, et kui laps on kasvanud vägivaldses kodus, kus ema on ohver ja isa vägivallatseja, võtab poiss üle isa ja tüdruk ema rolli,“ kirjeldas Kalvik.