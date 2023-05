Linda alustas oma loetelu sellest, et tema mees teeb talle väga kalleid kingitusi, mistõttu on tal pidevalt hirm, et teda röövitakse. Samuti avaldas naine, et kui on võimalus saada kõike, mida hing ihkab, siis mõne aja pärast ei tundu need asjad enam üldse toredad ega erilised.