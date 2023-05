Töö otsimine edeneb visalt? Kuus „väärtust“, mida oma CV-le kunagi lisada ei tohiks

Hoidke oma CV lühikese ja konkreetsena, et olulised osad ei kaoks detailide rägastikku, ning koostage see loetavuse huvides ilma pikemate lõikudeta. Kuigi kaaskiri on tõenäoliselt esimene „vestlus“, mis teil potentsiaalse tööandjaga on, määrab just CV, kas see vestlus jätkub intervjuuga või katkeb.“ See on koht, kus peaks jätma hea mulje.