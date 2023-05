Säästa end asjatust stressist! See 2-minuti reegel aitab sul päriselt asjad tehtud saada

On aga üks hea nipp, kuidas seda muuta ja end asjatust stressist säästa.

Ülalmainitud kohustused võivad tunduda tüütud, ent ometi peame need varem või hiljem ära tegema. Mida kauem neid edasi lükkame, seda rohkem tegelikult endale liiga teeme, sest sisimas ju teame, et olulised asjad on tegemata.

Siinkohal tulebki mängu 2-minuti reegel - lihtne strateegia, mis on loodud David Alleni poolt ja mida ta tutvustab enda produktiivsusele pühendatud raamatus „Getting Things Done“.

Reegel kõlab järgnevalt: kui sa saad asja tehtud kahe minutiga või veelgi vähema ajaga, siis peaksid selle ära tegema kohe, mitte seda edasi lükkama.

Seda reeglit on väga lihtne rakendada, sest see võtab tõepoolest vaid kaks minutit, kuid sellel võib olla väga suur mõju sinu to-do listi pikkusele ja stressitasemele.

Näiteks, kui sa tead, et pead arstiaja broneerima ja see võtab online’is või ka telefonikõne tehes tõenäoliselt vähem kui kaks minutit, siis tee see kohe ära, selle asemel, et to-do listi järjekordne asi kirja panna.

Sama reegli järgi võid ka suuremad kohustused jaotada väiksemateks tükkideks. Näiteks, kui tegeled iga päev kaks minutit oma kuluaruandega, ei ole sul kuu lõpus nii keeruline, või kui tahad magamistoas suurpuhastust teha, alusta iga päev kahest minutist, korrastades näiteks üks sahtel korraga.

Edasilükkamisega kipub olema nii, et mida kaugemale kohustust panna, seda keerulisem tundub selle täitmine. Ent enamasti on tegelemist vajavad kohustused väga lihtsad. Niisiis on mõistlik mitte jääda pikalt juurdlema, kas viitsid sellega tegeleda praegu või hiljem, ja asi kohe ära teha (kui see võtab vähem, kui kaks minutit).

Allikas: PureWow