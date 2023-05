Siin on põhjused, miks paljudel intelligentsetel inimestel on raskusi partneri leidmisega:

Targad inimesed on eneseteadlikud ning teavad ka täpselt, mida nad partnerist ootavad. Neil on omad eesmärgid, vajadused ja tõekspidamised ning nad otsivad partnerit, kes samastuks nendega intellektuaalsel tasandil. Tulemusena on nad tihtipeale rohkem valivad partneri osas ning on valmis ootama õiget inimest.