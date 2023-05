Haiglatöötaja sõnul on üks inimeste suuremaid kahetsusi viimsetel elupäevadel see, et nad oleksid soovinud veeta vähem aega tööl ning rohkem oma lähedastega. „Paljud kahetsevad, et nad ei tunne oma lapsi üldse,“ selgitab Vlahos. „Nad saavad aru, et asjad, mida nad pidasid hädavajalikuks, polnud tegelikult hädavajalikud. Teisisõnu, nad oleks saanud töötada 60 tunni asemel nädalas 40 tundi.“